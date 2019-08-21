Женщина, которая насмерть сбила 9-летнего ребенка в Уфе, отделалась условкой и штрафом

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-21T10:30:27+03:00

Мальчик пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал внедорожник

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В Уфе к условному сроку приговорили женщину, которая насмерть сбила 9-летнего мальчика.

Напомним, ДТП случилось 28 мая текущего года на проспекте Октября. Динислам на велосипеде пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, когда его сбила 33-летняя уфимка за рулем «Nissan X-Trail». Она не пропустила ребенка и буквально проехалась по нему. В результате мальчик погиб на месте. В ходе разбирательства стало известно, что водительские права виновница трагедии получила совсем недавно.

Суд приговорил уфимку к двум годам лишения свободы условно и наложил штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «Вести-Башкортостан». По 500 тысяч получит каждый из родителей погибшего.

Ребенок погиб на местеФото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU