Женщина, которая насмерть сбила 9-летнего ребенка в Уфе, отделалась условкой и штрафом
В Уфе к условному сроку приговорили женщину, которая насмерть сбила 9-летнего мальчика.
Напомним, ДТП случилось 28 мая текущего года на проспекте Октября. Динислам на велосипеде пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, когда его сбила 33-летняя уфимка за рулем «Nissan X-Trail». Она не пропустила ребенка и буквально проехалась по нему. В результате мальчик погиб на месте. В ходе разбирательства стало известно, что водительские права виновница трагедии получила совсем недавно.
Суд приговорил уфимку к двум годам лишения свободы условно и наложил штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «Вести-Башкортостан». По 500 тысяч получит каждый из родителей погибшего.
Ребенок погиб на местеФото: Рустем АХУНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU