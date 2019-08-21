В Башкирии насмерть придавило шкафом 5-летнюю девочку
Несчастный случай произошел в Стерлитамаке
Медики констатировали смерть ребенкаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Стерлитамаке насмерть придавило шкафом маленького ребенка. Трагедия произошла, когда 5-летняя девочка играла вместе со своим 6-летним братом в комнате.
Малышка залезла на шкаф и прыгнула с него на батут. Мебель пошатнулась и рухнула прямо на неё. В результате девочка скончалась на месте.
Семья, воспитывающая детей, оценивается как благополучная. В момент смертельного инцидента в квартире находился один из родителей. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник. Следком начал доследственную проверку по факту происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU