2019-08-21T09:06:39+03:00
Общество

В Башкирии состоялось открытие первых летних волонтерских игр

Участники разделят между собой сто тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: кадр сюжета телеканала "Вся Уфа"фото: кадр сюжета телеканала "Вся Уфа"
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В Уфимском районе Башкирии накануне открылись первые летние волонтерские игры. В соревнованиях принимают участие школьники в возрасте от 12 до 18 лет. 210 неравнодушных к чужим бедам ребят со всей республики собрались в детском центре «Алые паруса».

Игры пройдут в рамках проекта «3Д волонтерство». Для юных помощников подготовлена трехдневная программа. По итогам конкурсов 12 команд разделят между собой сто тысяч рублей, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Помимо соревновательной части, школьников ожидают различные мастер-классы. В день закрытия игр участникам проведут обзорную экскурсию по столице Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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