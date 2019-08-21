«Проснулся, а ее в постели нет»: жених о пропавшей 20-летней Диане Манаповой из Башкирии

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-21T08:52:37+03:00

Девушка ушла ночью в то время, когда ее будущий супруг спал

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Стали известны подробности исчезновения 20-летней Дианы Манаповой из Учалов. Напомним, что она пропала в ночь с 16 на 17 августа.

Как стало известно «Комсомолке», дома этой ночью она находилась со своим молодым человеком. Пара уже несколько месяцев живет вместе и готовится к свадьбе. Артур, будущий супруг девушки, называет ее невестой и очень переживает по поводу ее пропажи.

- Я проснулся утром 17-го числа, а ее в постели нет. Ночью она сбежала, сначала я понятия не имел куда, поэтому искали в Учалах. Уже позже пришла информация, что в 2 часа ночи она заказала междугороднее такси и уехала на нем в Уфу. Мужчина довез ее до Центрального рынка, где ее встретили две девушки на бежевой машине, - говорит Артур.

Молодой человек рассказал, что днем 16-го числа они немного повздорили, но вечером помирились, и повода сбежать у нее не было. Хороших подруг у Дианы в Уфе тоже нет, кто ее встретил в столице – неизвестно.

Артур сидит во «Вконтакте» через ее страницу – пишет на стене «Диана, вернись. Тебя ждут дома», но пока все тщетно. Она как в воду канула, телефон недоступен со дня пропажи.

Сейчас девушку разыскивают полиция, волонтеры, сам будущий супруг и друзья.

Приметы: рост – 150 см, светлые короткие волосы, зеленые глаза.

Была одета в белую футболку, зеленую юбку, с собой взяла небольшую бело-коричневую сумочку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефону 8(906)101-906-3 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU