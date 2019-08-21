В Башкирии на питьевую воду потратят 4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-21T08:38:02+03:00

Расходы на водоснабжение в республике выросли в три раза

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В Башкирии в текущем году расходы на водоснабжение выросли в три раза. Министр ЖКХ республики Борис Беляев сообщил на оперативном совещании в правительстве, что общая сумма средств на обеспечение населения качественной питьевой водой в этом году составила 523 млн рублей.

Средства были направлены на строительство 12 новых объектов: водозаборы и сети водоснабжения для сел Аскино и Красная Горка, Гафурово и Старые Туймазы, а также города Белебей.

– Осуществляется проектирование 10 объектов водоснабжения для села Старые Казанчи Аскинского района, села Мраково Кугарчинского района, села Акьяр Хайбуллинского района, города Туймазы, – отметил глава минЖКХ.

Проектно-сметная документация на общую сумму 712 млн рублей, одобренная Госэкспертизой, подготовлена.

Беляев также добавил, что к 2024 году долю населения Башкирии, обеспеченного качественной питьевой водой, планируется довести до 92,5%, а по городскому населению – до 99,5%. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 4 млрд 160 млн рублей.

– Пока все мы тут мечтаем о чем-то высоком - строим дома культуры, дворцы спорта, оказывается, у некоторых людей попросту нет доступа к качественной питьевой воде, – прокомментировал доклад министра Радий Хабиров. – Нужно бросать все усилия туда, где ее нет, и только после этого заниматься другими вопросами.

ИСТОЧНИК KP.RU