В Башкирии на питьевую воду потратят 4 млрд рублей
В Башкирии в текущем году расходы на водоснабжение выросли в три раза. Министр ЖКХ республики Борис Беляев сообщил на оперативном совещании в правительстве, что общая сумма средств на обеспечение населения качественной питьевой водой в этом году составила 523 млн рублей.
Средства были направлены на строительство 12 новых объектов: водозаборы и сети водоснабжения для сел Аскино и Красная Горка, Гафурово и Старые Туймазы, а также города Белебей.
– Осуществляется проектирование 10 объектов водоснабжения для села Старые Казанчи Аскинского района, села Мраково Кугарчинского района, села Акьяр Хайбуллинского района, города Туймазы, – отметил глава минЖКХ.
Проектно-сметная документация на общую сумму 712 млн рублей, одобренная Госэкспертизой, подготовлена.
Беляев также добавил, что к 2024 году долю населения Башкирии, обеспеченного качественной питьевой водой, планируется довести до 92,5%, а по городскому населению – до 99,5%. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 4 млрд 160 млн рублей.
– Пока все мы тут мечтаем о чем-то высоком - строим дома культуры, дворцы спорта, оказывается, у некоторых людей попросту нет доступа к качественной питьевой воде, – прокомментировал доклад министра Радий Хабиров. – Нужно бросать все усилия туда, где ее нет, и только после этого заниматься другими вопросами.
ИСТОЧНИК KP.RU