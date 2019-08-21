Два человека пострадали в столкновении легковушек в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-21T07:57:58+03:00

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В городе Ишимбай накануне произошло ДТП с участием двух легковушек. В пресс-службе региональной госавтоинспекции сообщили, что на улице Северной столкнулись Ниссан Примера, за рулём которого находился 25-летний житель Стерлитамака, и Рено Логан под управлением 65-летнего водителя.

Медицинская помощь потребовалась автомобилисту из французской иномарки и его 48-летнему пассажиру.

Вчера, по данным ГИБДД, на дорогах Башкирии было зафиксировано 19 автоаварий, в которых 25 человек получили травмы. Инспекторами выявлено 2200 нарушений ПДД и задержаны 32 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU