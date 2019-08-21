2019-08-21T07:08:01+03:00
Экономика

Доходы бюджета Уфы выросли на 4 млрд рублей

Такие цифры озвучили на оперативном совещании в уфимской мэрии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувший вторник, 20 августа, на оперативном совещании в мэрии Уфы начальник финансового управления городской администрации Гульнара Валиева отчиталась об исполнении бюджета города за семь месяцев. По ее словам, доходы казны башкирской столицы составили 17,2 млрд рублей.

По данным финансового управления мэрии, доходы Уфы значительно выросли – по сравнению с прошлым годом в бюджете города стало больше на 4,1 млрд рублей. Рост составил 31%, пояснила Гульнара Валиева.

Как заявила вице-мэр по финансам, уфимская казна не добрала 2,3 млрд рублей – именно такую сумму составляет налоговая и неналоговая задолженность бюджета города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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