Григорий Невоструев покинул пост первого зампреда госкомстроя Башкирии
Он занимал эту должность с начала года
Фото: glavarb.ru
Изменить размер текста:
Григорий Невоструев покинул пост первого зампредседателя госкомитета Башкирии по строительству. По информации "Ъ-Уфа", прошлая неделя стала для него последней рабочей неделей в этой должности. Чем теперь займется Невоструев, не уточняется.
В беседе с журналистами он упомянул, что власти республики предложили ему заняться реализацией нацпроекта по строительству, но никаких подробностей не сообщил.
Пост первого зама председателя госстроя Невоструев занимал с начала года, а до этого был непосредственно председателем госкомитета.
ИСТОЧНИК KP.RU