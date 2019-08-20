Григорий Невоструев покинул пост первого зампреда госкомстроя Башкирии

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-20T16:57:47+03:00

Он занимал эту должность с начала года

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Григорий Невоструев покинул пост первого зампредседателя госкомитета Башкирии по строительству. По информации "Ъ-Уфа", прошлая неделя стала для него последней рабочей неделей в этой должности. Чем теперь займется Невоструев, не уточняется.

В беседе с журналистами он упомянул, что власти республики предложили ему заняться реализацией нацпроекта по строительству, но никаких подробностей не сообщил.

Пост первого зама председателя госстроя Невоструев занимал с начала года, а до этого был непосредственно председателем госкомитета.

ИСТОЧНИК KP.RU