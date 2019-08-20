2019-08-20T16:57:47+03:00
Общество

Григорий Невоструев покинул пост первого зампреда госкомстроя Башкирии

Он занимал эту должность с начала года
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

Григорий Невоструев покинул пост первого зампредседателя госкомитета Башкирии по строительству. По информации "Ъ-Уфа", прошлая неделя стала для него последней рабочей неделей в этой должности. Чем теперь займется Невоструев, не уточняется.

В беседе с журналистами он упомянул, что власти республики предложили ему заняться реализацией нацпроекта по строительству, но никаких подробностей не сообщил.

Пост первого зама председателя госстроя Невоструев занимал с начала года, а до этого был непосредственно председателем госкомитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24