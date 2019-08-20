Житель Башкирии после интима в интернете попался на удочку мошенников

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-20T16:02:47+03:00

Шантажистка не планировала отставить от своей жертвы Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мужчина отправлял пикантные фото и видео своей подруге по переписке

Изменить размер текста: A A

Завсегдатай сайта знакомств из Башкирии стал жертвой вымогательства. Его шантажировала подруга по интимной переписке.

Доверчивый житель Белебеевского района познакомился в соцсети с девушкой, которая представилась «Аидой». Собеседница ловко смогла расположить к себе мужчину, и в какой-то момент знакомые стали делиться друг с другом интимными фотографиями и видео.

После первого интим-контакта в прямом эфире виртуальная подруга стала шантажировать 30-летнего мужчину. Как выяснилось, она записывала на видео все происходящее. Девушка пригрозила, что разошлет видео всем знакомым и близким своей жертвы, если, конечно, не получит семь тысяч рублей. Шокированный таким поворотом событий мужчина согласился выполнить все требования.

Житель республики понадеялся, что на этом его страдания прекратились, но спустя несколько дней девушка вновь потребовала денег – теперь уже пять тысяч рублей. Здесь мужчина уже не выдержал и обратился в полицию.

Дознаватели возбудили уголовное дело по статье «вымогательство». Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленницы и ее подельников.

ИСТОЧНИК KP.RU