2019-08-20T15:15:49+03:00
Происшествия

В одной из квартир в Уфе найдено тело убитого блогера

Мужчину буквально забили до смерти
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Вечером 18 августа в съемной квартире на улице Маршала Жукова в Уфе был найден труп мужчины.Криминалисты нашли на теле погибшего множественные кровоподтеки и гематомы, а также раны на подбородке – все это указывало на убийство.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», на месте преступления валялись бутылки из-под водки, коньяка и пива. По всей комнате были обнаружены следы крови: на стенах, полу и бытовой утвари. Правоохранители изъяли отпечатки пальцев, срезы обоев и линолеума, а также два ножа и ноутбук.

Полицейские выяснили, что убитый – 36-летний житель города Стерлитамак. Официально он числится безработным, однако некоторые узнали в мужчине digital-блогера Руслана А.. Он занимался интернет-маркетингом и продвижением проектов.

Предполагаемый убийца задержан. Преступление прокомментировали в следкоме Башкирии. В ведомстве отметили, что в ходе осмотра места происшествия было установлено, что у потерпевшего пропал ноутбук. Сыщики опросили родственников, друзей и знакомых погибшего, и вышли на предполагаемого убийцу. Им оказался 35-летний житель Белебея.

По версии следствия, 17 августа в гости к потерпевшего пришла его бывшая 27-летняя коллега со своим знакомым. После застолья все легли спать. Впоследствии женщина пожаловать своему знакомому на приставания со стороны потерпевшего. Тот пошел выяснять отношения, и в ходе конфликта забил до смерти хозяина квартиры. После этого пара украла дорогой ноутбук, мобильный телефон и другие вещи. Избитый вскоре скончался от телесных повреждений.

Дорогостоящий ноутбук подозреваемые успели заложить в ломбард за 16 тысяч. Полицейские задержали их в селе Алексеевка Уфимского района.

Следователи возбудили два уголовных дела: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU

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