Стала известна судьба пропавшей в Башкирии при странных обстоятельствах 44-летней Елены Васильевой
Женщину разыскивали волонтеры и полицейские почти 11 дней
Фото: UfacityNews.ru
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Пропавшая еще 9 августа 44-летней жительница Благовещенска Елена Васильева наконец вернулась домой. Как сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на 15-летнюю дочку женщины, она сама вернулась домой после 11-дневного отсутствия.
Напомним, женщина ушла в гости и бесследно пропала. В последний раз в тот день ее видел таксист, подвозивший ее в одно из заведений в Благовещенске.
К счастью, история с пропажей Елены Васильевой завершилась благополучно – в минувшее воскресенье она сама вернулась домой, сообщает UfacityNews.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU