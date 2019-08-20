В Башкирии синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-20T06:46:10+03:00

В республику придут грозы и шквалистый ветер

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Сегодня, 20 августа, в Башкирии резко ухудшится погода. Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, местами по республике прогнозируются кратковременные дожди, днем в северных районах до умеренных. В некоторых районах ожидается гроза.

По данным метеорологов днем в регион придет юго-восточный умеренный ветер, при грозе шквалистое усиление. Температура воздуха составит +23, +28 градусов Цельсия, в южных районах Башкирии до +32 градусов.

В ближайшие дни в регион вновь придут дожди. Так, завтра, 21 августа, в Уфе прогнозируются дожди и северный ветер 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем не поднимется выше +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU