2019-08-20T06:46:10+03:00
Общество

В Башкирии синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды

В республику придут грозы и шквалистый ветер
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 20 августа, в Башкирии резко ухудшится погода. Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, местами по республике прогнозируются кратковременные дожди, днем в северных районах до умеренных. В некоторых районах ожидается гроза.

По данным метеорологов днем в регион придет юго-восточный умеренный ветер, при грозе шквалистое усиление. Температура воздуха составит +23, +28 градусов Цельсия, в южных районах Башкирии до +32 градусов.

В ближайшие дни в регион вновь придут дожди. Так, завтра, 21 августа, в Уфе прогнозируются дожди и северный ветер 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем не поднимется выше +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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