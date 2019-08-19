«Переживаю, что она могла натворить глупостей»: в Башкирии разыскивают 16-летнюю Анастасию Хайруллину

СЕГОДНЯ 20:29 2019-08-19T20:53:35+03:00

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В селе Менеуз-Москва родные и близкие 16-летней Анастасии Хайруллиной не могут найти себе места от беспокойства. Вечером 17 августа девушка ушла из дома и теперь от нее нет совершенно никаких известий. Известно, что первые сутки Анастасия провела в подъезде одного из домов, а когда узнала, что ее разыскивают – убежала в неизвестном направлении.

Подруга Анастасии переживает, что девушка могла серьезно поссориться с родными и совершить необдуманный поступок.

- Она ко мне приходила посоветоваться по очень личному вопросу, а я как раз в деревню уехала и не смогла с ней поговорить, - переживает Ирина (имя изменено – ред.). Переживаю, что она вообще могла натворить глупостей.

Приметы: рост 160-165 см, волосы темные ниже плеч, глаза карие.

Была одета: черные джинсы, белая футболка, черный кардиган.

Если вам что-то известно о местонахождении Анастасии, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам РОО «Поиск детей - Башкортостан» по номеру 8(927)969-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU