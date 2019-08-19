2019-08-19T20:09:16+03:00
Происшествия

В Башкирии спасатели помогли мужчине с ребенком, застрявшим на острове посреди реки

Их брат отправился на рыбалку, но течение унесло лодку
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет ЧС по РБФото: Госкомитет ЧС по РБ
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Сегодня, 19 августа, в службу спасения поступило сообщение, что на острове посреди реки Лемезы застряли мужчина с ребенком, а их близкий родственник не выходит на связь.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что двое мужчин 1972 и 1975 года рождения и 16-летний подросток отправились на сплав по горной реке. На острове они разбили палатку, а с утра один из мужчин отправился на рыбалку, оставив свой мобильный телефон в рюкзаке. Но сильное течение отнесло лодку далеко от лагеря, поэтому туристы оказались отрезанными от большой земли. Мужчину и ребенка отвезли в село Тикеево, а после с ними связался пропавший родственник и сообщил, что благополучно добрался до берега.

- Настоятельно рекомендуем туристам ответственно подходить к подготовке к сплавам и соблюдать правила безопасности, а также проходить регистрацию туристического маршрута, - посоветовали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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