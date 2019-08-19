В Башкирии волонтеры сообщили о судьбе пропавшего Какмжана Дусмухаметова

СЕГОДНЯ 18:50 2019-08-19T18:50:48+03:00

Где именно почти две недели пропадал мужчина, волонтеры не стали уточнять

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В Башкирии завершились поиски 41-летнего жителя Стерлитамака Какмжана Дусмухаметова. Напомним, что мужчина пропал еще 3 августа, когда ушел из дома и перестал выходить на связь. Позже, по просьбе обеспокоенных родных, к его поискам подключились полицейские и волонтеры.

Сегодня, 19 августа, добровольцы поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили радостное известие: Какмжан Дусмухаметов найден живым. По каким причинам и где именно более двух недель пропадал мужчина, волонтеры предпочли не распространяться по просьбе родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU