2019-08-19T18:50:48+03:00
Общество

В Башкирии волонтеры сообщили о судьбе пропавшего Какмжана Дусмухаметова

Спустя две недели мужчина вышел на связь с родными
Яна БАЗЕКИНА
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Где именно почти две недели пропадал мужчина, волонтеры не стали уточнятьГде именно почти две недели пропадал мужчина, волонтеры не стали уточнять
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В Башкирии завершились поиски 41-летнего жителя Стерлитамака Какмжана Дусмухаметова. Напомним, что мужчина пропал еще 3 августа, когда ушел из дома и перестал выходить на связь. Позже, по просьбе обеспокоенных родных, к его поискам подключились полицейские и волонтеры.

Сегодня, 19 августа, добровольцы поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили радостное известие: Какмжан Дусмухаметов найден живым. По каким причинам и где именно более двух недель пропадал мужчина, волонтеры предпочли не распространяться по просьбе родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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