2019-08-19T18:06:43+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил девочку на велосипеде

Ребенок выжил, но получил ушибы и травмы
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Иглинские новости"Фото: "Иглинские новости"
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В минувшую субботу, 17 августа, в селе Чуваш-Кубово Иглинского района республики пьяный водитель совершил наезд на девочку-подростка, катавшуюся на велосипеде по проселочной дороге. Как сообщает издание «Иглинские новости», за рулем отечественной легковушки находился 32-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за езду в нетрезвом виде.

К счастью, девочка выжила, отделавшись ушибами и гематомами. Ее отвезли в больницу и оказали необходимую помощь. С горе-водителем сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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