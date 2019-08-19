В Башкирии пьяный водитель сбил девочку на велосипеде

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-19T18:06:43+03:00

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В минувшую субботу, 17 августа, в селе Чуваш-Кубово Иглинского района республики пьяный водитель совершил наезд на девочку-подростка, катавшуюся на велосипеде по проселочной дороге. Как сообщает издание «Иглинские новости», за рулем отечественной легковушки находился 32-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за езду в нетрезвом виде.

К счастью, девочка выжила, отделавшись ушибами и гематомами. Ее отвезли в больницу и оказали необходимую помощь. С горе-водителем сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU