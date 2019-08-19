В Уфе снизят стоимость проезда на электричке и построят новые станции
Радий Хабиров на своей странице в соцсети рассказал, какие изменения ждут уфимскую электричку.
Во-первых, с 3 сентября снизится стоимость проезда. Так, к примеру, билет от Демы до Шакши обойдется в 21 рубль. Сейчас пассажирам приходится платить 67 рублей. Руководитель республики отметил, что столь высокая цена стала одной из причин неудачи проекта «Городская электричка».
Хабиров сообщил, что электрички начнут соединять с другими видами транспорта. В следующем году начнется строительство пересадочного комплекса «1629 км». Еще четыре станции – Спортивная, Парковая, Шакша и Черниковка – будут спроектированы.
– Преимущества проекта – очевидны, железнодорожное сообщение позволяет за 40 минут доехать от Шакши до Дёмы, на что на автотранспорте можно потратить час-два, – добавил глава региона.
Помимо всего прочего, к концу года планируется найти решение для адаптации карты «Алга» в электричках. Горожане смогут воспользоваться тарифом «счастливого часа», чтобы можно была за одну плату воспользоваться и электротранспортом, и автобусом.
ИСТОЧНИК KP.RU