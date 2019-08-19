В Уфе снизят стоимость проезда на электричке и построят новые станции

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-19T16:45:01+03:00

Руководитель региона рассказал о планах по развитию электротранспорта в городе

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Радий Хабиров на своей странице в соцсети рассказал, какие изменения ждут уфимскую электричку.

Во-первых, с 3 сентября снизится стоимость проезда. Так, к примеру, билет от Демы до Шакши обойдется в 21 рубль. Сейчас пассажирам приходится платить 67 рублей. Руководитель республики отметил, что столь высокая цена стала одной из причин неудачи проекта «Городская электричка».

Хабиров сообщил, что электрички начнут соединять с другими видами транспорта. В следующем году начнется строительство пересадочного комплекса «1629 км». Еще четыре станции – Спортивная, Парковая, Шакша и Черниковка – будут спроектированы.

– Преимущества проекта – очевидны, железнодорожное сообщение позволяет за 40 минут доехать от Шакши до Дёмы, на что на автотранспорте можно потратить час-два, – добавил глава региона.

Помимо всего прочего, к концу года планируется найти решение для адаптации карты «Алга» в электричках. Горожане смогут воспользоваться тарифом «счастливого часа», чтобы можно была за одну плату воспользоваться и электротранспортом, и автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU