В Башкирии вандал осквернил могилу XIX века

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-19T16:01:02+03:00

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В селе Кусеево Баймакского района неизвестный осквернил могилу XIX века. С заявлением в полицию обратилась глава Кусеевского сельсовета Сария Зиганшина. Она рассказала, что в период между 13 и 17 августа в одном километре от села вандал разбили каменное надгробье и мраморную плиту.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», могила принадлежала усопшему Яшимбету Кулсураулы. Его захоронили в 1827 году. Правоохранители изъяли с места происшествия косточки от вишни, предположительно оставленные хулиганом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Преступнику грозит штраф или исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU