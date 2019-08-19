Бывший заместитель Динара Гильмутдинова предстанет перед судом по обвинению в использовании поддельного диплома

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-19T15:11:50+03:00

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В Уфе завершили расследование уголовное дела в отношении бывшего заместителя Динара Гильмутдинова. Расим Хасанов обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании.

Следствием установлено, что бывший начальник отдела дорожной инспекции приобрел поддельный диплом об окончании Башкирского государственного аграрного института по специальности «механизация сельского хозяйства». В период 1997-1998 годов Хасанов представил подложный документ в отдел кадров ГАИ УВД Уфы, чтобы получить продвижение по службе и звание «лейтенант милиции». Фактически обвиняемый университет не оканчивал. Его отчислили за академическую задолженность.

В дальнейшем Хасанова назначали на должности, замещение которых требовала наличия "вышки". Благодаря поддельному диплому он также смог получить дополнительное профессиональное образование. Впоследствии полицейский вышел на пенсию по выслуге лет.

Напомним, проверка в отношении Расима Хасанова были инициирована после того как капитан полиции в отставке написал обращение на имя министра внутренних дел Башкирии Романа Деева.

В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. Заключение по уголовному делу после вручение Хасанову будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU