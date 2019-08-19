Бывший заместитель Динара Гильмутдинова предстанет перед судом по обвинению в использовании поддельного диплома
В Уфе завершили расследование уголовное дела в отношении бывшего заместителя Динара Гильмутдинова. Расим Хасанов обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании.
Следствием установлено, что бывший начальник отдела дорожной инспекции приобрел поддельный диплом об окончании Башкирского государственного аграрного института по специальности «механизация сельского хозяйства». В период 1997-1998 годов Хасанов представил подложный документ в отдел кадров ГАИ УВД Уфы, чтобы получить продвижение по службе и звание «лейтенант милиции». Фактически обвиняемый университет не оканчивал. Его отчислили за академическую задолженность.
В дальнейшем Хасанова назначали на должности, замещение которых требовала наличия "вышки". Благодаря поддельному диплому он также смог получить дополнительное профессиональное образование. Впоследствии полицейский вышел на пенсию по выслуге лет.
Напомним, проверка в отношении Расима Хасанова были инициирована после того как капитан полиции в отставке написал обращение на имя министра внутренних дел Башкирии Романа Деева.
В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. Заключение по уголовному делу после вручение Хасанову будет направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU