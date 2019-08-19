Житель Башкирии спас молодых влюбленных из горящего дома

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-19T14:38:15+03:00

Как выяснилось, мужчина не первый раз приходит на помощь попавшим в беду людям

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В региональном МЧС рассказали о случае героизма в Башкирии. Ночью 15 августа в селе Верхние Киги вспыхнул один из домов, в котором мирно спали молодые супруги.

Пожар заметил проезжавший мимо Ринат Валиуллин. Пламя уже заблокировало доступ к возможному выходу. Тогда мужчина решил обойти дом с торца, разбил окно и залез в комнату. Он разбудил спавших хозяев – 29-летних парня и девушку и помог им выбраться из здания.

– Ринат уже не первый раз приходит на помощь тем, кто в ней нуждается. Три года назад Ринат спас из горящего дома своего односельчанина - мужчину, 1965 года рождения, – рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.

Сейчас главное управление экстренного ведомства ходатайствует о награждении Рината.

ИСТОЧНИК KP.RU