В Уфе 16-летний подросток на внедорожнике протаранил торговый павильон

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-19T14:23:27+03:00

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В Уфе подросток решил проехаться на внедорожнике и угодил в аварию. ДТП случилось накануне ранним утром. 16-летний парень без водительского удостоверения ехал за рулем «Черри Тиго» по Тимашевской улице. В какой-то момент юноша не справился с управлением и протаранил торговый павильон.

К счастью, ни в самом здании, ни около него не было людей. Пострадал только сам виновник аварии. Его с различными травмами доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В пресс-службе уфимской госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством несовершеннолетним водителем предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом сам автомобиль задерживается и помещается на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU