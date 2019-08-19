2019-08-19T13:17:14+03:00
Общество

В Башкирии почти месяц ищут 46-летнего Рустама Шагимуратова

От мужчины нет никаких известий с 25 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
К поиску подключились волонтерыК поиску подключились волонтеры
Изменить размер текста:

В Стерлитамаксом районе Башкирии почти месяц разыскивают 46-летнего Рустама Шагимуратова. Известно, что мужчина проживал в поселке Катениновский. Последний раз пропавшего видели 25 июля. С тех пор о нем нет никаких известий. Близкие Рустама сначала обратились в полицию, а потом – к волонтерам отряда «Лиза Алерт». Активисты распространяют ориентировку на мужчину в соцсетях. Она сообщили, что нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы: рост – 172 см, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза. Был одет в серую рубашку в клетку, коричневые шорты в клетку и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Рустама Шагимуратова, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии спас молодых влюбленных из горящего дома
В Уфе 16-летний подросток на внедорожнике протаранил торговый павильон
В Уфе ушел из жизни пародист Александр Чистяков
В Башкирии поймали мужчину, который на улицах показывал свои половые органы маленьким девочкам
Мужчина из Башкирии до смерти забил свою молодую любовницу
Радий Хабиров пожурил глав районов за работу с бизнесменами
Жителя Башкирии подозревают в жестоком убийстве знакомого
Полуголая и раскрепощенная уфимка искупалась в фонтане «Семь девушек»
«Табуны там начали пасти?»: Хабиров возмутился дорожной инфраструктурой в Уфе
Банк УРАЛСИБ в Башкортостане отменил комиссию за прием платежей на oplata.uralsib.ru по картам сторонних банков
В Уфе девятилетний мальчик попал под колеса легковушки
Трое детей из Башкирии получили ожоги при растопке бани
В Уфе на неделю перекрыли въезд в город
Жители Уфы обнаружили полчища огромных улиток на деревьях
Стала известна судьба пропавшей в Башкирии 14-летней девочки
Ночная романтическая прогулка по реке Уфе едва не стоила жизни супружеской паре
За сутки в Башкирии перевернулись две иномарки, один человек погиб
В Башкирии для перевозки пожилых людей выделили 18 микроавтобусов
В Башкирии на торги выставлено имущество должников
Мэрия Уфы попросила водителей объезжать участки дорог с новой разметкой
Житель Башкирии нашел возле реки свалку ртутных ламп
Новая неделя в Башкирии начнется с жары и дождей
В Башкирии ребенок вернулся домой весь в крови - мать обвинила в избиении взрослого мужчину
Дубль Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом»
«Где безопасность?»: жители Башкирии жалуются на междугородние автобусы
В Башкирии живодеры выстрелили из пневматики в кошку
На реке Белой в Башкирии утонул 35-летний мужчина