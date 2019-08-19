В Башкирии почти месяц ищут 46-летнего Рустама Шагимуратова

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-19T13:17:14+03:00

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В Стерлитамаксом районе Башкирии почти месяц разыскивают 46-летнего Рустама Шагимуратова. Известно, что мужчина проживал в поселке Катениновский. Последний раз пропавшего видели 25 июля. С тех пор о нем нет никаких известий. Близкие Рустама сначала обратились в полицию, а потом – к волонтерам отряда «Лиза Алерт». Активисты распространяют ориентировку на мужчину в соцсетях. Она сообщили, что нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы: рост – 172 см, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза. Был одет в серую рубашку в клетку, коричневые шорты в клетку и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Рустама Шагимуратова, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU