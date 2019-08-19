В Башкирии поймали мужчину, который на улицах показывал свои половые органы маленьким девочкам

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-19T14:04:33+03:00

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В городе Октябрьский вечером 18 августа в полицию обратилась две женщины 32 и 37 лет. Они рассказали правоохранителям, что неизвестный мужчина демонстрировал свои половые органы их несовершеннолетним дочерям. Инцидент произошел в 34 микрорайоне.

Сотрудники патрульной службы по описанию довольно оперативно нашли предполагаемого извращенца и доставили его в отдел. Как сообщает собственный источник "КП-Уфа", подозреваемым оказался 63-летний местный житель. Он работает сторожем на местной автостоянке. На момент задержания пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU