Радий Хабиров пожурил глав районов за работу с бизнесменами

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-19T12:31:47+03:00

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Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики раскритиковал глав районов за недобросовестную работу с бизнесменами.

Дело в том, что по плану с начала августа во всех муниципалитетах республики должно было состояться 189 предпринимательских часов. Однако 91 заседание было отменено. Среди предлогов – отсутствие заявок от бизнесменов и проектов, выезд руководителя муниципалитета в Уфу и нахождение уполномоченного по инвестициям в отпуске.

По данный врио главы Башкирии, предпринимательские часы были проигнорированы в Агидели, в Абзелиловском, Бурзянском, Иглинском, Кушнаренковском, Миякинском, Чишминском, Миякинском районах республики.

– Задача глав муниципалитетов не просто сидеть в кабинете и ждать, когда к ним придут предприниматели, а искать предприимчивых людей, зазывать их, везде засовывать свой нос любопытный, – сказал Хабиров.

Он также пояснил, что предприниматели есть – проблема в чиновниках, которые не дорабатывают и не понимают важности работы с бизнесом.

ИСТОЧНИК KP.RU