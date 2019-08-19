2019-08-19T13:51:07+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии подозревают в жестоком убийстве знакомого

Преступление случилось в Нефтекамске
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ранее подозреваемый уже был судимРанее подозреваемый уже был судим
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Следком возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Нефтекамска. Его подозревают в убийстве. 18 августа в полицию позвонила женщина и сообщила, что её сожитель убил своего знакомого. Правоохранители, выехавшие по вызову, обнаружили в ванне труп 60-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

По предварительной информации, днем 18 августа подозреваемый распивал спиртное со своей сожительницей и знакомым мужчиной у себя дома. Во время застолья женщины вышла на балкон, а вернувшись обратно, увидела труп гостя и вызвала полицию.

Мужчина попытался скрыть следы преступления и спрятал тело потерпевшего в ванной комнате, а подругу попросил ничего не говорить полицейским, сославшись на ложный вызов. Однако прибывшие на место полицейские решили осмотреть квартиру и нашли убитого. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

– Ранее подозреваемый уже был судим за кражи и грабеж, за совершение последнего он был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно и находился на испытательном сроке, – рассказали в следкоме Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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