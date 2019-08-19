Мужчина из Башкирии до смерти забил свою молодую любовницу

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-19T12:41:29+03:00

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В Башкирии ссора двух любовников привела к трагическим последствиям. В селе Ургала Белокатайского района 23-летнюю девушку буквально забили до смерти. Её труп с многочисленными побоями на голове и теле был обнаружен в собственной квартире днем 18 августа.

Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа выяснила подробности инцидента. Накануне своей смерти девушка распивала алкоголь вместе со своим 34-летним любовником. Он проживал вместе с ней. Утром между подвыпившей парой вспыхнула ссора на почве ревности. Разгоряченный мужчина руками и ногами начал избивать свою подругу. От множественных повреждений она скончалась.

фото: соцсети

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Тот все еще находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции выяснилось, что потерявший самообладание ревнивец уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за связь с несовершеннолетней, не достигшей возраста согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU