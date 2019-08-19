Жители Уфы обнаружили полчища огромных улиток на деревьях

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-19T08:31:09+03:00

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Житель Уфы заметил огромных улиток на деревьях. Полчища моллюсков буквально облепили стволы и ветки. Внимательный горожанин заснял свою находку на камеру и выложил снимки в одном из сообществ социальной сети.

– Улитки начали по деревьям лазить в больших количествах. Это нормально или сожрут дерево в корень? – задается вопросом автор поста.

Уфимец пояснил, что дерево, атакованное улитками, находится рядом с проспектом Салавата Юлаева между улицами 50 лет СССР и Сагита Агиша.

Один из подписчиков паблика, где была размещена публикация, предложил автору собрать моллюсков и приготовить их на ужин.

По одной из версий, брюхоногие забираются на деревья, чтобы не быть съеденными жуками, которое в летнее время проявляют особую активность.

ИСТОЧНИК KP.RU