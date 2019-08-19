Стала известна судьба пропавшей в Башкирии 14-летней девочки
Девочка ушла из дома поздней ночью
С Екатериной все в порядке
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В Башкирии прекратили поиски 14-летней девочки. Напомним, она пропала 18 августа в селе Подольск Хайбуллинского района. Девочка вышла из дома в первом часу ночи и не вернулась.
Не застав подростка дома, близкие бросились на поиски. Утром они обратились в полицию. К счастью, история закончилась благополучно. Екатерину нашли, и с ней всё в порядке. Информацию подтвердили в местных правоохранительных органах. Как выяснилось, пропавшая все это время просидела в овраге. По всей видимости, она не нашла дорогу домой, испугалась и решила спрятаться. Однако почему девочка решила выйти из дома так поздно, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU