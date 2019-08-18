В Башкирии ищут 14-летнюю Екатерину Шипилову

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-18T13:13:17+03:00

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В Башкирии ведут поиски Екатерины Шипиловой. 14-летняя девочка пропала сегодня, 18 августа, в селе Подольск. В первом часу ночи Екатерина ушла из дома №6 по улице Чекмарева и с тех пор семья не знает, где она.

Сначала близкие пытались найти подростка самостоятельно, но ничего не вышло, и утром они обратились в полицию.

Была одета в черные лосины с белыми лампасами, красную рубашку с капюшоном и белые кроссовки. С собой девочка взяла телефон и косметичку.

Всех, кто либо видел её, либо владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят позвонить в дежурную часть по Хайбуллинскому району: 8-999-741-12-18.

ИСТОЧНИК KP.RU