2019-08-17T16:04:23+03:00
Происшествия

Уфимские врачи сотворили настоящее чудо и спасли руку отцу шестерых детей

Правую конечность повредил заводской станок, за которым работал мужчина
Яна БАЗЕКИНА
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Фото предоставлено ГКБ №21 с согласия пациентаФото предоставлено ГКБ №21 с согласия пациента
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Настоящее чудо сотворили уфимские врачи, которые смогли сохранить изувеченную руку отцу шестерых детей из Кармаскалинского района. Мужчина работал на производстве, и его правая рука случайно попала в станок, который повредил мышцы и кости. Пациента в шоковом состоянии доставили в городскую клиническую больницу №21 в Уфе, где его в экстренном порядке прооперировали.

Целая бригада врачей-травматологов и сосудистый хирург несколько часов проводили ювелирную операцию: восстанавливали раздробленные кости, сшивали нервы, мышцы и кожу. В итоге руку удалось полностью сохранить: мужчина даже может двигать ей, и совсем скоро чуствительность полностью вернется. Так что совсем скоро многодетный отец сможет отправиться домой и вернуться к обычной жизни и работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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