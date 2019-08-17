Уфимка выжила, выпав из окна на третьем этаже
Женщина приземлилась на подъездный козырек
Фото: Управление гражданской защиты по г. Уфе
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Неприятное происшествие случилось вчера днем, 16 августа, в Уфе на улице Гафури. Из окна жилого дома на третьем этаже выпала молодая женщина, приземлившись прямо на подъездный козырек.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли пострадавшую с козырька и передали ее медикам. К счастью, женщина, хоть и получила множественные травмы, осталась жива.
Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU