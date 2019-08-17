Уфимка выжила, выпав из окна на третьем этаже

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-17T10:22:20+03:00

Фото: Управление гражданской защиты по г. Уфе

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Неприятное происшествие случилось вчера днем, 16 августа, в Уфе на улице Гафури. Из окна жилого дома на третьем этаже выпала молодая женщина, приземлившись прямо на подъездный козырек.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли пострадавшую с козырька и передали ее медикам. К счастью, женщина, хоть и получила множественные травмы, осталась жива.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU