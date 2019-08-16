В Башкирии банда юных угонщиков-неудачников предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-16T17:29:49+03:00

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В Октябрьском будут судить банду молодых угонщиков, не слишком преуспевших на преступном поприще.

В группу входили шесть парней в возрасте от 15 до 23 лет. По данным регионального управления Следкома, на первое преступление они решились в июле. Тогда 17-летний парень вместе с тремя приятелями приметили отечественное авто с открытой дверью. Они стали толкать его, надеясь завести, но бросили через несколько сотен метров.

Второй раз их снова постигла неудача, машина опять не завелась.

В третьем случае угнать машину парням предложил 23-летний приятель. Он даже завел двигатель, но на пути из города авто все равно заглохло.

Всей компании предъявили обвинение в угоне без цели хищения, а старшему товарищу еще и в вовлечении несовершеннолетних в преступление.

- Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемым дело будет направлено в суд, - пояснили в Следкоме по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU