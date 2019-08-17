В Уфе временно перекроют улицу Обскую

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-17T14:33:38+03:00

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В Уфе на два дня полностью перекроют движение по улице Обской. 17 и 19 августа на участке улицы от Менделеева до Степана Злобина будут укладывать выравнивающий слой асфальтобетона. Чтобы обеспечить безопасность участников движения, проезд на время работ решено было закрыть.

В мэрии города рассказали, что к текущему моменту рабочие закончили обустройство технической полосы и установили новые бортовые камни.

Уфимцев и гостей столицы просят отнестись с пониманием к неудобствам. Лучше продумать альтернативные пути проезда заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU