В Башкирии двое рецидивистов жестоко пытали молодого парня – они избивали его, резали и поджигали

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-16T12:10:10+03:00

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В городе Мелеузе двое 24-летних местных жителей жестоко пытали своего сверстника. Парень попал в городскую больницу с множественными травмами.

Инцидент произошел днем 15 августа. По предварительной информации, двое садистов изощренно мучили свою жертву. Они поджигали его, распыляя на огонь аэрозоль из-под дихлофоса, резали и сильно избивали. Что стало причиной такой вопиющей жестокости, неизвестно.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, пострадавшему диагностировали термические ожоги лица, головы, верхних и нижних конечностей. В общей сложности несчастный получил 30% ожога. Помимо этого, у него обнаружили резаные раны головы и гематомы по всему телу. Источник также уточнил, что парень каким-то образом обратился в медучреждение самостоятельно.

Случившимся заинтересовалась местная полиция. Правоохранители задержали подозреваемых – двоих 24-летних молодых людей. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. В отделе задержанные дали признательные показания. Впоследствии выяснилось, что оба ранее уже были судимы по уголовным статьям. Один привлекался за пьяное вождение, кражу и побои. Второй представал перед судом по обвинению в угоне.

ИСТОЧНИК KP.RU