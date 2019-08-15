В Башкирии пропал 43-летний Юлай Халитов

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-15T12:50:11+03:00

О мужчине нет никаких известий уже неделю

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В городе Ишимбай пропал 43-летний Юлай Халитов. О его местонахождении ничего неизвестно с 8 августа. Спустя неделю после пропажи близкие мужчины обратились в поисково-спасательный отряд «Отклик». Организация разослала ориентировки на Юлая по соцсетям. Активисты нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы: рост – 167 см, среднее телосложение, короткие седы волосы, карие глаза. Мужчина был одет в футболку темного цвета, темные брюки и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юлая Халитова, просят сообщить по телефону «Отклика» 8-987-10-60-601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU