2019-08-15T11:43:31+03:00
Общество

Избивший фельдшера житель Башкирии пройдет по уголовному делу

Неадекватный мужчина разорвал свою медкарту и набросился на специалиста
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пострадавшему медику диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканейПострадавшему медику диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Стерлитамака, который избил приехавшего на вызов фельдшера, будут судить по уголовному делу. Как сообщает профсоюз работников здравоохранения Башкирии, экспертиза доказала, что медику был нанесен легкий вред здоровью. Соответствующая уголовная статья предполагает крупный штраф или исправительные работы.

Напомним, инцидент произошел в конце апреля текущего года. Пьяный пациент вызвал скорую помощь и попросил приехавшего фельдшера выписать ему больничный.

Специалист объяснил, что подобные справки выдают на Станции медпомощи. После этого неадекватный мужчина вспылил: он потребовал госпитализации, схватил свою же медкарту и, ругаясь матом, порвал документы. Изрядно досталось и самому фельдшеру – горе-пациент начал бить его по голове. Медику удалось выскочить из квартиры.

Через некоторые время к месту подъехали полицейские. Фельдшер написал заявление о нападении. После этого он пошел в травмпункт, где сам получил больничный. Ему диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

– Нападения на медиков в последнее время участились, но в полиции напрямую говорили, что виновных вряд ли даже оштрафуют, – отметил Илья Дмитриев, правовой инспектор труда профсоюза. – В суде мы будем добиваться справедливого наказания, требовать с виновника выплату моральной компенсации и фактически понесенных расходов - утраченного заработка и расходов на лечение фельдшера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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