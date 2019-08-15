Власти Башкирии предоставили две недели отпуска жителям, пострадавшим от облучения

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-15T10:49:11+03:00

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Жители Башкирии, пострадавшие от облучения из-за радиационных аварий, смогут получить две недели дополнительного отпуска. Соответствующий приказ Министерства семьи и социальной защиты был опубликован на сайте правовой информации республики.

Из документа следует, что на отпуск смогут рассчитывать жители, получившие или перенесшие лучевую болезнь из-за воздействия радиации, а также ликвидаторы и инвалиды, пострадавшие из-за аварии на ЧАЭС.

Помимо этого, двухнедельный отдых получат граждане, работавшие над объектом «Укрытие» в 1988-1990 годах, эвакуированные из зоны отчуждения, пострадавшие при аварии на «Маяке», испытатели ядерного и термоядерного оружия и жители, оказавшиеся в зоне воздействия радиации при испытаниях на Семипалатинском полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU