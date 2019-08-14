2019-08-14T11:55:47+03:00
Общество

Власти Башкирии возместят затраты на газификацию жилья

На господдержку смогут рассчитывать несколько категорий граждан
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Указ вступил в силу 9 августаУказ вступил в силу 9 августаФото: Олег ЗОЛОТО
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Отдельным категориям гражданам в Башкирии возместят затраты на газификацию жилья. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что сертификаты на частичное возмещение расходов на установку газа получат участники Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи с детьми инвалидами, а также многодетные семьи.

Указ, подписанный Радием Хабировым, вступил в силу 9 августа. Правительство республики поручено утвердить порядок предоставления льгот и определить источники финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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