Власти Башкирии возместят затраты на газификацию жилья

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-14T11:55:47+03:00

На господдержку смогут рассчитывать несколько категорий граждан

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Отдельным категориям гражданам в Башкирии возместят затраты на газификацию жилья. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что сертификаты на частичное возмещение расходов на установку газа получат участники Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи с детьми инвалидами, а также многодетные семьи.

Указ, подписанный Радием Хабировым, вступил в силу 9 августа. Правительство республики поручено утвердить порядок предоставления льгот и определить источники финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU