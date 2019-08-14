Власти Башкирии возместят затраты на газификацию жилья
На господдержку смогут рассчитывать несколько категорий граждан
Указ вступил в силу 9 августаФото: Олег ЗОЛОТО
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Отдельным категориям гражданам в Башкирии возместят затраты на газификацию жилья. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что сертификаты на частичное возмещение расходов на установку газа получат участники Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи с детьми инвалидами, а также многодетные семьи.
Указ, подписанный Радием Хабировым, вступил в силу 9 августа. Правительство республики поручено утвердить порядок предоставления льгот и определить источники финансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU