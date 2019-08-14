2019-08-14T06:31:27+03:00
Общество

Реконструкцией стадиона в Кумертау займется уфимская компания

Арена находится в аварийном состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Начальная стоимость контракта по реконструкции - 246 млн рублейНачальная стоимость контракта по реконструкции - 246 млн рублейФото: Wikimapia.org
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«Капитал строй» из Уфы займется реконструкцией стадиона «Шахтер» в Кумертау. Компания стала единственным подрядчиком аукциона, организованного государственным Управлением капстроительства республики. Начальная стоимость контракта составляет 246,9 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Как следует из документации, исполнителю предстоит демонтировать существующие сооружения, возвести новые здания, провести коммуникацию и благоустроить прилегающую территорию. Работы необходимо будет выполнить к октябрю 2020 года. Издание «РБК-Уфа» сообщает, что гарантийный срок готового объекта – пять лет.

Стадион «Шахтер», возведенный в 60-х годах прошлого века, находится в аварийном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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