Жительница Башкирии погибла в аварии в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-13T16:58:37+03:00

Один из водителей выехал на встречку

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В пресс-службе ГИБДД по Челябинской области рассказали о смертельной аварии, в которой погибла жительница Башкирии.

Инцидент произошел сегодня утром, 13 августа, в Верхнеуральском районе. На трассе Урлядинский-Ложкино-Межозерный 59-летний мужчина за рулем Рено Сандеро, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Лада Калина. Отечественной легковушкой управлял 68-летний мужчина.

В результате ДТП погиб водитель Лады. В иномарке, на которой ехали жители Башкирии, скончалась 58-летняя женщина. Водителя и еще одного пассажира доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU