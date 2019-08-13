2019-08-13T15:24:03+03:00
Общество

Сразу в нескольких районах Башкирии ввели режим ЧС

Мера введена из-за гибели посевов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ликвидацию последствий возьмет на себя МЧСЛиквидацию последствий возьмет на себя МЧСФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство Башкирии объявило режим чрезвычайной ситуации в шести районах. Причина – гибель посевов в результате засухи в мае-июле. Об этом, в частности, заявил ио министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании.

Режим ЧС ввели на территории Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского, Куюргазинского, Стерлибашевского и Хайбуллинского районов.

Минсельхозу Башкирии в связи с этим поручено подготовить и передать в федеральное ведомство материалы о возмещении затрат от гибели сельхозкультур. Ликвидацию последствий возьмет на себя МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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