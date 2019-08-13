В Стерлитамаке у жилого дома прогремел взрыв – пострадал один человек

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-13T15:06:04+03:00

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Сегодня утром, 13 августа, в Стерлитамаке прогремел взрыв. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей, сработала растяжка, которая была установлена на калитке частного жилого дома в переулке Кутузова. На фотографиях с места происшествия видно разорванное металлическое полотно дверцы, а у порога дома – следы крови.

фото: соцсети

– Хозяин дома получил ранения и был госпитализирован в одну из больниц города, – рассказали очевидцы. – На место ЧП выезжали оперативные службы Стерлитамака, работают следственные группы.

По одной из версий, произошло покушение на убийство. В правоохранительных органах инцидент пока не прокомментировали.

фото: соцсети

Следком официально подтвердил версию с покушением на убийство. В ведомстве также раскрыли детали происшествия. Пострадавший – 72-летний мужчина. Он вышел из дома, и при открытии калитки «произошел хлопок», в результате чего потерпевший получил множественные травмы и был госпитализирован.

– По версии следствия, покушение на жизнь пострадавшего произошло из-за его профессиональной деятельности. Установлено, что мужчина занимался установкой газового оборудования в частных домах и вступил в конфликт с конкурентами в этой сфере, – сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

ИСТОЧНИК KP.RU