2019-08-13T07:30:14+03:00
Происшествия

Жительница Уфы вместе с приятелем организовала подпольное казино под видом букмекерской конторы

В клубах изъяли свыше 320 компьютеров
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жительницу Уфы и ее приятеля из Мурманска будут судить за создание подпольных казино.

Идейным вдохновителем преступного бизнеса был 37-летний мужчина, ранее судимый за организацию азартных игр в родном городе. Перебравшись в Уфу, он нашел три помещения, закупил компьютеры и установил на них программы, имитирующие работу игровых автоматов. Как сообщает Следком по Башкирии, в дело он вовлек 26-летнюю уфимку. Она подбирала персонал для клубов, собирала деньги и следила за работой казино.

Организатор игорных заведений получил лицензию на осуществление букмекерской деятельности ООО Фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ», чтобы казалось, что они принимают ставки на спортивные события. На деле же посетители клали деньги на свою идентификационную карту, чтобы потом играть на них в игровых автоматах.

В 2017 году заведения закрыла полиция, стражи порядка забрали свыше 320 компьютеров и другую технику.

Парочка своей вины не признала, они ждут суда. Дело в отношении сотрудников игровых клубов выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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