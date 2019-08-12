«Оставила двух хорошеньких малышек»: в ДТП под Уфой погибла молодая мама

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-12T18:57:12+03:00

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Ночью 10 августа в Уфимском районе произошло смертельное ДТП – 21-летний парень за рулем «двенашки» не справился с управлением и врезался в электроопору. Водителю удалось выжить, а его пассажирка скончалась на месте происшествия от тяжелых травм.

фото: ГИБДД РБ

Как выяснилось позже, погибшей оказалась 23-летняя Рита Г. (имя изменено, – прим. ред). После трагедии её страница в социальной сети заполнилась соболезнованиями и словами скорби как от близких людей, так и от незнакомцев.

– Я не могу в это поверить! Так тяжело и больно! Царство тебе Небесное, моя дорогая! – оставила запись на стене подруга Риты.

Девушка была молодой мамой, состоявшей в браке и воспитывавшей двух детей.

– Мы будем помнить тебя всегда, оставила двух хорошеньких малышек, – написала знакомая девушки.

"Комсомольская правда - Уфа" приносит соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU