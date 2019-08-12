«Оставила двух хорошеньких малышек»: в ДТП под Уфой погибла молодая мама
Ночью 10 августа в Уфимском районе произошло смертельное ДТП – 21-летний парень за рулем «двенашки» не справился с управлением и врезался в электроопору. Водителю удалось выжить, а его пассажирка скончалась на месте происшествия от тяжелых травм.
фото: ГИБДД РБ
Как выяснилось позже, погибшей оказалась 23-летняя Рита Г. (имя изменено, – прим. ред). После трагедии её страница в социальной сети заполнилась соболезнованиями и словами скорби как от близких людей, так и от незнакомцев.
– Я не могу в это поверить! Так тяжело и больно! Царство тебе Небесное, моя дорогая! – оставила запись на стене подруга Риты.
Девушка была молодой мамой, состоявшей в браке и воспитывавшей двух детей.
– Мы будем помнить тебя всегда, оставила двух хорошеньких малышек, – написала знакомая девушки.
"Комсомольская правда - Уфа" приносит соболезнования родным и близким погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU