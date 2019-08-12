Статистики Башкирии выяснят, на что жители тратят свое время

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-12T10:57:38+03:00

Специалисты также выяснят, почему жители испытывают нехватку времени Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Башстат намерен выяснять, как люди распоряжаются своим временем. Для этого с 2 сентября по 3 октября сотрудники ведомства будут проводить опрос среди жителей республики.

Специалисты соберут данные о затратах времени на работу, образование, бытовые дела, воспитание детей, а также на отдых и досуг. Помимо этого, статистики выяснят, по каким причинам жителям региона не хватает времени на то или иное занятие.

Опрос, как сообщается UfacityNews.ru, коснется представителей разных слоев населения в возрасте от 15 лет и старше. Информацию о детях, не достигших 15-летнего возраста, специалисты соберут со слов родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU