«Бегал голый, дрался в магазинах»: буйного уфимца пришлось приковать к дереву

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-12T07:15:42+03:00

По одной из версий, у мужчины проблемы с психикой

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В Уфе неадекватного мужчину приковали наручниками к дереву. Инцидент произошел накануне днем на улице Рихарда Зорге. Как рассказывают очевидцы, буйный житель был совершенно голый и представлял опасность для прохожих. Обезвредить его смогли только правоохранители, приковав наручниками к дереву напротив дома №35. Фото и видео с задержанным разлетелись по местным сообществам соцсети.

– Бегал голый, дрался в магазинах, сотрудники полиции приковали к дереву, не знали, что с ним делать, – написал автор одного из постов.

На кадрах видно, что задержанный ведет себя агрессивно: кричит, нецензурно выражается и угрожает. Большую часть брани приходится выслушивать пожилой женщине – предположительно, матери разгоряченного уфимца. Она периодически подходит к нему и пытается успокоить, но в ответ слышит лишь оскорбления.

Пользователи выдвинули ровно две версии произошедшего. Одни предположили, что в деле замешаны наркотические вещества, другие были уверены, что мужчина страдает психическим заболеванием. Вторую догадку подтвердила соседка задержанного.

– Он болен, но это не дает право держать его полдня, прикованным к дереву. Мать его жаль. Пожилая женщина. Живут они в нашем доме, – объяснила она.

Чем закончилась история, неизвестно. Возможно, мужчину доставили в специализированное учреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/725404" frameborder="0"></iframe> Буйного уфимца приковали к дереву // 11.08.19.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU