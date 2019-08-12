«Бегал голый, дрался в магазинах»: буйного уфимца пришлось приковать к дереву
В Уфе неадекватного мужчину приковали наручниками к дереву. Инцидент произошел накануне днем на улице Рихарда Зорге. Как рассказывают очевидцы, буйный житель был совершенно голый и представлял опасность для прохожих. Обезвредить его смогли только правоохранители, приковав наручниками к дереву напротив дома №35. Фото и видео с задержанным разлетелись по местным сообществам соцсети.
– Бегал голый, дрался в магазинах, сотрудники полиции приковали к дереву, не знали, что с ним делать, – написал автор одного из постов.
На кадрах видно, что задержанный ведет себя агрессивно: кричит, нецензурно выражается и угрожает. Большую часть брани приходится выслушивать пожилой женщине – предположительно, матери разгоряченного уфимца. Она периодически подходит к нему и пытается успокоить, но в ответ слышит лишь оскорбления.
Пользователи выдвинули ровно две версии произошедшего. Одни предположили, что в деле замешаны наркотические вещества, другие были уверены, что мужчина страдает психическим заболеванием. Вторую догадку подтвердила соседка задержанного.
– Он болен, но это не дает право держать его полдня, прикованным к дереву. Мать его жаль. Пожилая женщина. Живут они в нашем доме, – объяснила она.
Чем закончилась история, неизвестно. Возможно, мужчину доставили в специализированное учреждение.
Буйного уфимца приковали к дереву // 11.08.19.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU