2019-08-11T19:35:15+03:00
Общество

Дожди и осенняя прохлада: стало известно какая погода ждет жителей Башкирии на следующей неделе

Синоптики представили неутешительный прогноз
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

На следующей неделе жители Башкирии будут отдыхать на один день больше – понедельник объявлен выходным и нерабочим днем. Однако погода в этот день отнюдь не порадует. В регионе с начала недели прогнозируются дожди, а в понедельник будут и грозы. Пасмурная и дождливая погода продержится в республике вплоть до пятницы, 16 августа.

Почти всю рабочую неделю в Башкирии будут идти дожди. Температура воздуха в эти дни не поднимется выше +22 градусов Цельсия в светлое время суток. По ночам же и вовсе будет прохладно, словно на дворе осень. Самая холодная ночь ожидается во вторник, 13 августа – всего +10 градусов.

Летняя погода вернется лишь в пятницу, 16 августа. Тогда выглянет солнце и прекратятся дожди. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. В субботу и воскресенье, 17 и 18 августа, также дождей не предвидится. Воздух в эти дни прогреется до +26, +27 градусов днем и до +17 по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии прохожий до приезда пожарных по трубе забрался на второй этаж и спас людей
«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в последнем матче Кубка Президента Казахстана
Направлявшаяся в Башкирию автоцистерна с опасным веществом попала в ЧП на трассе под Казанью
В Уфе на проспекте Октября заметили сбежавшего барана
«Это было вполне ожидаемо»: соседи об уфимке, чья бойцовская собака загрызла женщину
Пасмурно и грозы: стало известно, какая погода будет в Башкирии в начале следующей недели
В Башкирии сотни людей заразились опасной инфекцией
В Башкирии полиция разыскивает опасного преступника
В Башкирии углубляют дно реки Белая для экспорта зерна
В Уфе буйный водитель сломал ребро полицейскому и пытался сбежать в наручниках
В Уфе на реке Белой обнаружили масляное пятно
В Башкирии мужчина убил кухонным ковшом мать 9-летней девочки
В Башкирии за сутки в авариях погибли пять человек
Власти Уфы и Башкирии поздравили мусульман с праздником Курба-байрам
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче предсезонного турнира в Казахстане
В Башкирии четверо ВИЧ-инфицированных матерей отказались от младенцев