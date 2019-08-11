Дожди и осенняя прохлада: стало известно какая погода ждет жителей Башкирии на следующей неделе

СЕГОДНЯ 19:35 2019-08-11T19:35:15+03:00

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На следующей неделе жители Башкирии будут отдыхать на один день больше – понедельник объявлен выходным и нерабочим днем. Однако погода в этот день отнюдь не порадует. В регионе с начала недели прогнозируются дожди, а в понедельник будут и грозы. Пасмурная и дождливая погода продержится в республике вплоть до пятницы, 16 августа.

Почти всю рабочую неделю в Башкирии будут идти дожди. Температура воздуха в эти дни не поднимется выше +22 градусов Цельсия в светлое время суток. По ночам же и вовсе будет прохладно, словно на дворе осень. Самая холодная ночь ожидается во вторник, 13 августа – всего +10 градусов.

Летняя погода вернется лишь в пятницу, 16 августа. Тогда выглянет солнце и прекратятся дожди. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. В субботу и воскресенье, 17 и 18 августа, также дождей не предвидится. Воздух в эти дни прогреется до +26, +27 градусов днем и до +17 по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU