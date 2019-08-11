2019-08-11T14:51:18+03:00
Здоровье

В Башкирии сотни людей заразились опасной инфекцией

В прошлом году показатель заболеваемости этой болезнью был значительно выше
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Александр ГлузФото: Александр ГлузФото: Александр ГЛУЗ
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В прошлом году в Башкирии врачи обнаружили активную форму туберкулеза у 1615 человек. Об этом сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на пресс-службе минздрава республики.

По данным издания, показатель заболеваемости туберкулезом в республике составил 39,7 человек на 100 тысяч населения. Всего же в конце прошлого года под наблюдением в диспансерах находилось 3783 больных.

В Приволжском федеральном округе в прошлом году было выявлено 12706 человек с туберкулезом. Это на 1386 меньше, чем в 2017 году, сообщает UfaTime.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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