Житель Башкирии забил ковшом насмерть молодую мать

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-11T10:06:58+03:00

Подозреваемый был знаком с жертвой с самого детства

Изменить размер текста: A A

Жуткий случай произошел на днях в Стерлитамаке. На одной из дач неподалеку от города 35-летний местный житель насмерть забил ковшом свою сожительницу. В социальных сетях сообщают о том, что по подозрению в преступлении задержан стерлитамаковец Виталий Гусев.

По данным одного из сообществ в соцсетях, погибшую звали Евгения Канафина. У нее остался маленький ребенок.

Согласно сообщениям пользователей соцсетей, женщина была знакома с убийцей с самого детства, но жить вместе они стали совсем недавно. В тот злополучный день между сожителями вспыхнула ссора и мужчина схватил ковш, которым стал наносить удары по голове молодой матери. Остановился он лишь когда безжизненное тело Евгении распласталось на полу.

Мужчину задержали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU