2019-08-11T10:06:58+03:00
Происшествия

Житель Башкирии забил ковшом насмерть молодую мать

Подозреваемый был знаком с жертвой с самого детства
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жуткий случай произошел на днях в Стерлитамаке. На одной из дач неподалеку от города 35-летний местный житель насмерть забил ковшом свою сожительницу. В социальных сетях сообщают о том, что по подозрению в преступлении задержан стерлитамаковец Виталий Гусев.

По данным одного из сообществ в соцсетях, погибшую звали Евгения Канафина. У нее остался маленький ребенок.

Согласно сообщениям пользователей соцсетей, женщина была знакома с убийцей с самого детства, но жить вместе они стали совсем недавно. В тот злополучный день между сожителями вспыхнула ссора и мужчина схватил ковш, которым стал наносить удары по голове молодой матери. Остановился он лишь когда безжизненное тело Евгении распласталось на полу.

Мужчину задержали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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