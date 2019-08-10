Синоптики рассказали, какой будет вторая половина августа в Башкирии
Жителей республики ждет пасмурная погода
Жителей Башкирии ждет дождливая вторая половина августа
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Вторая половина августа в Башкирии будет пасмурной и дождливой.
Так, по прогнозу синоптиков, дожди с грозами в Башкирии продолжатся уже с начала следующей недели, 12 августа. Небольшие прояснения ожидаются лишь 17 и 18 числа – тогда небо будет чистым, а температура воздуха поднимется до 27-29 градусов выше нуля. После этих дней в Башкирии вновь закрепится пасмурная погода с дождями.
Впрочем, температура днем падать ниже отметки в 20 градусов не будет. По ночам ожидаются похолодания до 13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU